Манчестер Юнайтед подготовил новое предложение Интеру по Онана

Манкунианцы не успокоятся, пока не подпишут камерунца.

Манчестер Юнайтед подготовил новое предложение по голкиперу Интера Андре Онана. Об этом сообщает издание ESPN.

Манкунианцы готовы сделать предложение в размере 39 млн фунтов и добавить бонусы. Интер раздумывает над свои ответом.

В свою очередь "нерадзурри" рассчитывают выручить с продажи 50 млн фунтов. Но возможны также и уступки по цене.

В минувшем сезоне на счету камерунца всего восемь сухих матчей в 24 играх Серии А.

Ранее сообщалось, что Ан-Наср намерен подписать звездного вратаря, которым интересуется МЮ.