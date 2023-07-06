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Манчестер Юнайтед подготовил новое предложение Интеру по Онана

Манкунианцы не успокоятся, пока не подпишут камерунца.
Сегодня, 11:25
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Манчестер Юнайтед подготовил новое предложение по голкиперу Интера Андре Онана. Об этом сообщает издание ESPN.

Манкунианцы готовы сделать предложение в размере 39 млн фунтов и добавить бонусы. Интер раздумывает над свои ответом.

В свою очередь "нерадзурри" рассчитывают выручить с продажи 50 млн фунтов. Но возможны также и уступки по цене.

В минувшем сезоне на счету камерунца всего восемь сухих матчей в 24 играх Серии А.

Ранее сообщалось, что Ан-Наср намерен подписать звездного вратаря, которым интересуется МЮ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер манчестер юнайтед андре онана

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