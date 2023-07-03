Ан-Наср намерен подписать звездного вратаря, которым интересуется МЮ
Онана может перебраться в Саудовскую Аравию.
Голкипер Интера Андре Онана может летом перебраться в Ан-Наср. Об этом сообщает CBS Sports.
Клуб из Саудовской Аравии сделал весьма выгодное предложение итальянцам о покупке 27-летнего игрока сборной Камеруна. Ан-Наср также интересуется вратарем Манчестер Юнайтед Давидом Де Хеа.
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В свою очередь "красные дьяволы" видят в Онана замену испанцу, чей контракт истек пару дней назад. Потенциальный трансфер может обойтись в 50 млн евро.
В минувшем сезоне на счету камерунца всего восемь сухих матчей в 24 играх Серии А.