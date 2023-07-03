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Ан-Наср объявил о подписании хавбека Интера

Брозович стал одноклубником Роналду.
Сегодня, 19:19
Марцело Брозович / Twitter
Марцело Брозович / Twitter

Ан-Наср в соцсетях объявил о подписании хавбека Интера Марцело Брозовича.

Итальянский клуб выручил за 30-летнего хорвата 20 миллионов евро. Сам игрок подписал 3-летний контракт с зарплатой в 27 миллионов евро в год.

Напомним, Брозович выступал за Интер с января 2015 года, выиграв с клубом чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок Италии.

В минувшем сезоне на счету хорвата три гола и пять ассистов в 28 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что переход скандального игрока Челси в Ан-Наср сорвался.

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