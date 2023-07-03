Ан-Наср объявил о подписании хавбека Интера
Брозович стал одноклубником Роналду.
Ан-Наср в соцсетях объявил о подписании хавбека Интера Марцело Брозовича.
Итальянский клуб выручил за 30-летнего хорвата 20 миллионов евро. Сам игрок подписал 3-летний контракт с зарплатой в 27 миллионов евро в год.
🎬 كلّ الأعيـن تريده 🔥— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 3, 2023
لكنّه اختـــار #النصر 💛#بروزفيتش_نصراوي#BrozovićIsYellow 💛 pic.twitter.com/YtwUmV2fHf
Напомним, Брозович выступал за Интер с января 2015 года, выиграв с клубом чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок Италии.
В минувшем сезоне на счету хорвата три гола и пять ассистов в 28 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что переход скандального игрока Челси в Ан-Наср сорвался.