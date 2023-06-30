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Переход скандального игрока Челси в Ан-Наср сорвался

Хаким Зиеш провалил медосмотр для саудовского клуба.
Сегодня, 21:57
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Лондонский Челси не сможет продать еще одного своего футболиста в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает Sky Sports, переход Хакима Зиеша в стан саудовского Ан-Насра сорвался из-за проваленного медосмотра.

На медицинском осмотре у марокканца обнаружили проблемы с коленом, из-за которых "всемирный клуб" отказался его подписывать.

Напомним, ранее сообщалось, что Зиеш провел выходные в рф, съездив на матч местной медиалиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Хаким Зиеш

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