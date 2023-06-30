Лондонский Челси не сможет продать еще одного своего футболиста в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает Sky Sports, переход Хакима Зиеша в стан саудовского Ан-Насра сорвался из-за проваленного медосмотра.

На медицинском осмотре у марокканца обнаружили проблемы с коленом, из-за которых "всемирный клуб" отказался его подписывать.

Напомним, ранее сообщалось, что Зиеш провел выходные в рф, съездив на матч местной медиалиги.