Переход скандального игрока Челси в Ан-Наср сорвался
Хаким Зиеш провалил медосмотр для саудовского клуба.
Лондонский Челси не сможет продать еще одного своего футболиста в чемпионат Саудовской Аравии.
Как сообщает Sky Sports, переход Хакима Зиеша в стан саудовского Ан-Насра сорвался из-за проваленного медосмотра.
На медицинском осмотре у марокканца обнаружили проблемы с коленом, из-за которых "всемирный клуб" отказался его подписывать.
Напомним, ранее сообщалось, что Зиеш провел выходные в рф, съездив на матч местной медиалиги.