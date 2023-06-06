Идиотское решение: Одноклубник Мудрика все же посетил матч российской медиалиги
Умные мысли преследовали Зиеша, но он был быстрее.
Хавбек Челси Хаким Зиеш весело проводит время после "слитого" сезона в стане лондонцев, решив побывать в столице страны-агрессора.
Марокканец приехал к своему другу Квинси Промесу, который играет за местный спартак, чтобы побывать на матче медиалиги, где играют блогеры.
Зиеш перед матчем попозировал с футболкой московской команды, а после игры вышел на поле, чтобы порадовать местных "футболистов".
Также у вингера спросили: "Что ты чувствуешь?" Он без раздумий ответил: "Гордость".
Отметим, позиция украинского хавбека Челси Михаила Мудрика касаемо "круиза" одноклубника в недры россии по-прежнему неизвестна.
Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика посетил церемонию "герои российской премьер лиги".