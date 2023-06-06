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Идиотское решение: Одноклубник Мудрика все же посетил матч российской медиалиги

Умные мысли преследовали Зиеша, но он был быстрее.
Сегодня, 01:13
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Хавбек Челси Хаким Зиеш весело проводит время после "слитого" сезона в стане лондонцев, решив побывать в столице страны-агрессора.

Марокканец приехал к своему другу Квинси Промесу, который играет за местный спартак, чтобы побывать на матче медиалиги, где играют блогеры.

Зиеш перед матчем попозировал с футболкой московской команды, а после игры вышел на поле, чтобы порадовать местных "футболистов".

Также у вингера спросили: "Что ты чувствуешь?" Он без раздумий ответил: "Гордость".

Отметим, позиция украинского хавбека Челси Михаила Мудрика касаемо "круиза" одноклубника в недры россии по-прежнему неизвестна.

Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика посетил церемонию "герои российской премьер лиги".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси россия Хаким Зиеш

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