Одноклубник Мудрика посетил церемонию "герои российской премьер лиги"
Хаким Зиеш живет в отдельном мире.
Нападающий сборной Марокко и Челси Хаким Зиеш попал в скандальную ситуацию.
30-летний игрок откликнулся на предложение своего друга из московского спартака Квинси Промеса.
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Зиеш был замечен на церемонии награждения итогов года в РПЛ.
Промес поделился подробностями приезда своего друга.
"Хаким Зиеш – мой лучший друг, поэтому и приехал. Но он любит Спартак", - сказал Промес в интервью Спорт-Экспресс.
Ранее сообщалось, что игрок Челси станет гостем футбольного матча в москве.