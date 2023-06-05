Одноклубник Мудрика посетил церемонию "герои российской премьер лиги"

Нападающий сборной Марокко и Челси Хаким Зиеш попал в скандальную ситуацию.

30-летний игрок откликнулся на предложение своего друга из московского спартака Квинси Промеса.

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Зиеш был замечен на церемонии награждения итогов года в РПЛ.

Промес поделился подробностями приезда своего друга.

"Хаким Зиеш – мой лучший друг, поэтому и приехал. Но он любит Спартак", - сказал Промес в интервью Спорт-Экспресс.

Ранее сообщалось, что игрок Челси станет гостем футбольного матча в москве.