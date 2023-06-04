Партнер Мудрика продался за рубль: игрок Челси станет гостем футбольного матча в москве

Вингер Челси Хаким Зиеш станет гостем на матче российской медиалиги, который состоится в понедельник, 5 июня.

Марокканец решил наведать своего давнего друга, с которым выступал в Аяксе, Квинси Промеса. Нидерландец выступает за спартак.

Читай также: Теплый привет от Мудрика: украинские воины подготовили подарок террористам

Таким образом, Зиеш будет сидеть на скамейке запасных на одном из матчем вместе с Промесом. Игрок Челси выходить на поле не будет.

Напомним, в рядах лондонского клуба выступает украинец Михаил Мудрик. Реакция игрока на данный поступок одноклубника пока неизвестна.