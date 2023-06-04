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Партнер Мудрика продался за рубль: игрок Челси станет гостем футбольного матча в москве

Зиеш решил знатно зашквариться.
Сегодня, 16:26
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Вингер Челси Хаким Зиеш станет гостем на матче российской медиалиги, который состоится в понедельник, 5 июня.

Марокканец решил наведать своего давнего друга, с которым выступал в Аяксе, Квинси Промеса. Нидерландец выступает за спартак.

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Таким образом, Зиеш будет сидеть на скамейке запасных на одном из матчем вместе с Промесом. Игрок Челси выходить на поле не будет.

Напомним, в рядах лондонского клуба выступает украинец Михаил Мудрик. Реакция игрока на данный поступок одноклубника пока неизвестна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси россия Хаким Зиеш

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