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Теплый привет от Мудрика: украинские воины подготовили подарок террористам

Похоже, кто-то не забывает донатить на ВСУ.
Сегодня, 14:59
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик опубликовал в Инстаграме сторис, где передал привет руснявым террористам, которые вторглись в Украину.

Вингер Челси показал фотографию минометного снаряда, подписанного от имени игрока - "Теплый привет от Мудрика М".

Напомним, что текущем розыгрыше АПЛ Михаил провел за Челси 15 матчей, в которых отметился лишь двумя результативными действиями. 

По итогам сезона "синие" финишировали на 12-й строчке и в будущем сезоне пропустят розыгрыш еврокубков.

Отметим также, что Мудрик попал в список худших трансферов сезона по версии GOAL.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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