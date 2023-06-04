Теплый привет от Мудрика: украинские воины подготовили подарок террористам
Михаил Мудрик опубликовал в Инстаграме сторис, где передал привет руснявым террористам, которые вторглись в Украину.
Вингер Челси показал фотографию минометного снаряда, подписанного от имени игрока - "Теплый привет от Мудрика М".
Mykhaylo Mudryk has shared a photo of his personalised message on a shell being used by someone in Ukraine’s Armed Forces on russian occupiers— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 4, 2023
The message reads:
‘A warm hello from Mykhaylo Mudryk’ pic.twitter.com/XnpG1JCccG
Напомним, что текущем розыгрыше АПЛ Михаил провел за Челси 15 матчей, в которых отметился лишь двумя результативными действиями.
По итогам сезона "синие" финишировали на 12-й строчке и в будущем сезоне пропустят розыгрыш еврокубков.
Отметим также, что Мудрик попал в список худших трансферов сезона по версии GOAL.