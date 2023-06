Теплый привет от Мудрика: украинские воины подготовили подарок террористам

Михаил Мудрик опубликовал в Инстаграме сторис, где передал привет руснявым террористам, которые вторглись в Украину.

Вингер Челси показал фотографию минометного снаряда, подписанного от имени игрока - "Теплый привет от Мудрика М".

Mykhaylo Mudryk has shared a photo of his personalised message on a shell being used by someone in Ukraine’s Armed Forces on russian occupiers



The message reads:



‘A warm hello from Mykhaylo Mudryk’ pic.twitter.com/XnpG1JCccG