Мудрик отличился голом в матче с Ноттингем Форест

В субботу, 11 мая, Челси в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги встречается на выезде с Ноттингем Форест.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел на этот матч в стартовом составе, а уже на восьмой минуте вывел лондонскую команду вперед.

После отличной разрезной передачи от Коула Палмера украинец ворвался с фланга в штрафную и переиграл голкипера, точно пробив низом в дальний угол.

Источник: Getty Images

Для Мудрика этот гол стал седьмым в 40 матчах за Челси во всех турнирах в текущем сезоне. Также на счету украинца две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик попал в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ.

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