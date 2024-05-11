Мудрик отличился голом в матче с Ноттингем Форест
В субботу, 11 мая, Челси в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги встречается на выезде с Ноттингем Форест.
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел на этот матч в стартовом составе, а уже на восьмой минуте вывел лондонскую команду вперед.
MISHA OPENS THE SCORING!— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 11, 2024
🌳 0-1 🧊 [8] #CFC | #NfoChe pic.twitter.com/9P4RSKZ7Cr
После отличной разрезной передачи от Коула Палмера украинец ворвался с фланга в штрафную и переиграл голкипера, точно пробив низом в дальний угол.
Для Мудрика этот гол стал седьмым в 40 матчах за Челси во всех турнирах в текущем сезоне. Также на счету украинца две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Мудрик попал в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ.
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