Два игрока сборных Украины попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Футболисты лондонских команд разочаровали.
Авторитетный портал GiveMeSport представил рейтинг из футболистов, которые наиболее разочаровали в текущем сезоне английской Премьер-лиги.
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик занял пятую строчку. Защитник Арсенала Александр Зинченко занял 11 место.
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На первом месте идет бразилец Антони из Манчестер Юнайтед. Второе место занял его одноклубник Каземиро, а на третьем месте расположился вингер Манчестер Сити Джек Грилиш.
Топ-5 игроков АПЛ в текущем сезоне, которые больше всего разочаровали
- Антони (Манчестер Юнайтед)
- Каземиро (Манчестер Юнайтед)
- Джек Грилиш (Манчестер Сити)
- Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
- Михаил Мудрик (Челси)
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