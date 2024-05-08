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Два игрока сборных Украины попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ

Футболисты лондонских команд разочаровали.
Сегодня, 19:45
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Авторитетный портал GiveMeSport представил рейтинг из футболистов, которые наиболее разочаровали в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик занял пятую строчку. Защитник Арсенала Александр Зинченко занял 11 место.

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На первом месте идет бразилец Антони из Манчестер Юнайтед. Второе место занял его одноклубник Каземиро, а на третьем месте расположился вингер Манчестер Сити Джек Грилиш.

Топ-5 игроков АПЛ в текущем сезоне, которые больше всего разочаровали

  1. Антони (Манчестер Юнайтед)
  2. Каземиро (Манчестер Юнайтед)
  3. Джек Грилиш (Манчестер Сити)
  4. Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
  5. Михаил Мудрик (Челси)

Ранее Шахтер установил ценник на свою главную звезду .

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