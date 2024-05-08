Два игрока сборных Украины попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ

Авторитетный портал GiveMeSport представил рейтинг из футболистов, которые наиболее разочаровали в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик занял пятую строчку. Защитник Арсенала Александр Зинченко занял 11 место.

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На первом месте идет бразилец Антони из Манчестер Юнайтед. Второе место занял его одноклубник Каземиро, а на третьем месте расположился вингер Манчестер Сити Джек Грилиш.

Топ-5 игроков АПЛ в текущем сезоне, которые больше всего разочаровали

Антони (Манчестер Юнайтед) Каземиро (Манчестер Юнайтед) Джек Грилиш (Манчестер Сити) Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) Михаил Мудрик (Челси)

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