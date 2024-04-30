Фанат российского рубля и легенда Челси: Мы не знаем, как на Мудрика повлияла война

Бывший футболист Челси Вильям Галлас высказался о выступлениях вингера клуба Михаиле Мудрике.

"Мы не знаем, как на него повлияла война в Украине. Мы не знаем, что с ним происходит – должно быть, ему очень тяжело.

Похоже, он не получает удовольствия ни от футбола, ни от пребывания в Челси. Когда он играет, видно, что он не получает от этого удовольствия. Очень жаль, потому что все думали, что именно в этом году он раскроет свой потенциал – я тоже думал, что в этом сезоне он будет совсем другим игроком".

Читай также: "Правда, он - футболист?": Фанаты издеваются над Мудриком после ужасного удара в игре с Астон Виллой

"Мне сложно комментировать, почему Мудрик выглядит так, будто ему не хватает уверенности в себе или удовольствия от игры. Я не знаю, пойдет ли смена обстановки на пользу игроку. Мы не знаем, изменит ли новый клуб его судьбу на поле.

Мы не знаем, что происходит в его личной жизни. Ситуация очень тяжелая – у него все еще могут быть близкие на Украине. Только игроки, которые находятся рядом с ним, ребята, которые живут с ним каждый день, могут знать ответ", – сказал француз в интервью Metro.

В текущем сезоне на счету Мудрика четыре гола и два ассиста в 27 матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!