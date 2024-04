"Правда, он - футболист?": Фанаты издеваются над Мудриком после ужасного удара в игре с Астон Виллой

В рамках 35-го тура Чемпионата Англии Челси разошелся миром с Астон Виллой.

Украинец Михаил Мудрик провел на поле почти весь матч, но больше всего запомнился своей ужасной попыткой дальнего удара в конце первого тайма, когда мяч полетел почти в угловой флажок. Этот эпизод привлек внимание зрителей матча, которые после него начали насмехаться над вингером в соцсетях.

Многие болельщики начали сомневаться в футбольных способностях Михаила как таковых.

"Правда, Мудрик - футболист?", - спросил один из них.

Genuinely, is MUDRYK a footballer? — Samii🇳🇱 (@samiichels) April 27, 2024

"Мудрик не может быть профессиональным футболистом", - утвердительно написал другой.

No way is Mudryk a professional footballer. — Chels HQ (@Chels_HQ) April 27, 2024

Некоторые из пользователей соцсетей просто смеялись над игроком "синих".

"Я вам говорю, Мудрик очень смешной игрок",

Mudryk is one funny player I tell ya. pic.twitter.com/IWqlY0NAtb — N (@Nino12x) April 27, 2024

"Мудрик слишком смешной. Как это вообще возможно?"

Mudryk is too funny.



How is that even possible 😂 pic.twitter.com/tmgWIi0uTm — EPL Bible (@EPLBible) April 27, 2024

"Мудрик попытался пробить с дальней дистанции, но попал в арбитра. На самом деле, тоже своего рода достижение".

📸 - Mudryk tries a shot from distance but it hits the linesman. Quite an achievement actually. pic.twitter.com/7rHfNMA7i9 — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 27, 2024

