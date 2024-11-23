Мареска ставит Варди выше Руни и Кейна

Главный тренер Челси Энцо Мареска охарактеризовал 37-летнего игрока "лис" Джейми Варди одним словом: "лучший", и поставил его выше Гарри Кейна и Уэйна Руни в пантеоне нападающих Чемпионата Англии.

Бывший босс Лестера снова встретится с Варди лицом к лицу, когда Челси выйдет на стадион Кинг Пауэр в рамках Премьер-лиги в субботу, уже в 14:30.

Итальянский специалист работал с Варди в прошлом сезоне, когда Лестер обеспечил себе немедленное возвращение в Премьер-лигу.

На этот момент Варди занимает 15 место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги за всю историю, и итальянец подчеркнул разные грани его игры.

"Варди фантастический, и люди не осознают, насколько он хорош", - сказал Мареска на своей предматчевой пресс-конференции, - "Я знаю, что Англии очень повезло с нападающими, но если вы спросите меня, то он был и остается лучшим из них . Он может делать много разных вещей, например, и забегать и завершать, но лучшее для меня – это его креативность и светлость ума. Джейми может неделю не тренироваться, а в субботу или воскресенье выйти на поле и забить гол, и он забивает.

Напомним, что матчи АПЛ возобновляются уже сегодня, а между тем Мареска назвал главную проблему Мудрика в Челси.

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