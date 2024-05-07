iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер установил ценник на свою главную звезду

Георгий Судаков стоит не меньше Мудрика.
Сегодня, 18:59
Георгий Судаков / shakhtar.com
Георгий Судаков / shakhtar.com

Донецкий Шахтер определился с ценником Георгия Судакова, пишет tuttomercatoweb.

"Горняки" рассчитывают повторить историю с Михаилом Мудриком и заработать масимально много на продаже хавбека.

Как пишет издание, донецкий клуб намерен просить за Судакова не менее 70 млн евро, что довольно много для интересующихся хавбеком Наполи и Ювентуса.

Также игрок интересен ряду английских клубов - Челси, Ливерпулю, Арсеналу и Ман Сити. И вот эти клубы уже могут удовлетворить финансовые аппетиты Шахтера.

Ранее также Вацко опроверг информацию об отступных в контракте Довбика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Судаков

Статьи по теме

"Судаков приготовит подарок": Шахтер мило отреагировал на пост о юном фанате своего лидера "Судаков приготовит подарок": Шахтер мило отреагировал на пост о юном фанате своего лидера
Агент Судакова встретился с представителями одного из лондонских клубов Агент Судакова встретился с представителями одного из лондонских клубов
Судаков попал в сферу интересов топ-клубов Англии Судаков попал в сферу интересов топ-клубов Англии
Шевченко: Судаков - большой талант, который заиграл бы в Серии А или АПЛ Шевченко: Судаков - большой талант, который заиграл бы в Серии А или АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона
Юбилейный гол Довбика в Ла Лиге в обзоре матча Жирона – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Другие страны21:11
Экс-форвард сборной Испании с друзьями спас около ста человек от наводнения
Европа20:53
Жирона может усилиться полузащитником аутсайдера Ла Лиги
НХЛ20:46
НХЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сезона
Европа20:25
Челси продаст одного из своих нападающих
Европа19:53
Челси поборется с Баварией за подписание бразильского вундеркинда
Европа19:25
В Манчестер Юнайтед решили судьбу тен Хага
Украина18:59
Шахтер установил ценник на свою главную звезду
Европа18:40
Журналист рассказал об интересе европейских клубов к украинскому форварду
Европа18:25
В контракте Довбика нет суммы отступных в 28 млн евро - журналист
Европа17:53
Милан готов инвестировать солидную сумму в нового нападающего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK