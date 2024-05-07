Шахтер установил ценник на свою главную звезду

Георгий Судаков стоит не меньше Мудрика.

Донецкий Шахтер определился с ценником Георгия Судакова, пишет tuttomercatoweb.

"Горняки" рассчитывают повторить историю с Михаилом Мудриком и заработать масимально много на продаже хавбека.

Как пишет издание, донецкий клуб намерен просить за Судакова не менее 70 млн евро, что довольно много для интересующихся хавбеком Наполи и Ювентуса.

Также игрок интересен ряду английских клубов - Челси, Ливерпулю, Арсеналу и Ман Сити. И вот эти клубы уже могут удовлетворить финансовые аппетиты Шахтера.

Ранее также Вацко опроверг информацию об отступных в контракте Довбика.

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