Шахтер установил ценник на свою главную звезду
Георгий Судаков стоит не меньше Мудрика.
Донецкий Шахтер определился с ценником Георгия Судакова, пишет tuttomercatoweb.
"Горняки" рассчитывают повторить историю с Михаилом Мудриком и заработать масимально много на продаже хавбека.
Как пишет издание, донецкий клуб намерен просить за Судакова не менее 70 млн евро, что довольно много для интересующихся хавбеком Наполи и Ювентуса.
Также игрок интересен ряду английских клубов - Челси, Ливерпулю, Арсеналу и Ман Сити. И вот эти клубы уже могут удовлетворить финансовые аппетиты Шахтера.
Ранее также Вацко опроверг информацию об отступных в контракте Довбика.
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