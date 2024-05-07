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В контракте Довбика нет суммы отступных в 28 млн евро - журналист

К тому же летом форвард вполне может сменить клуб.
Сегодня, 18:25
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Журналист Виктор Вацко заявил, что в контракте Артема Довбика нет пункта об отступных в 28 млн евро.

Вацко рассказал, что пообщался с агентом футболиста Алексеем Люндовским, который опроверг информацию об отступных, а также прокомментировал будущее Артема.

"Я разговаривал с агентом Довбика, Алексеем Люндовским. Спрашивал его об этих историях - клаусула 28 млн, затем переподписание контракта с клаусулой 100 млн. Он опроверг информацию о наличии в контракте Довбика клаусулы в 28 млн евро. О наличии в нынешнем контракте Довбика с Жироной.

То есть это неправда. Правда заключается в том, что летом будет вестись активная работа по трансферу игрока. Как мне рассказал Алексей, Жирона это понимает и осознает", - сказал Вацко в эфире Ютуб-канала Вацко Live.

Ранее также главный тренер Жироны прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

 

 

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