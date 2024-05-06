Тренер Жироны оценил шансы на уход Довбика и Цыганкова

Главный тренер Жироны Мичел поделился мнением по поводу будещго игроков команды Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

По словам специалиста, он рассчитывает, что украинцы останутся в команде.

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"Я думаю, что Довбик и Цыганков останутся, потому что у них есть контракты. Надеюсь, что Савио тоже будет с ними. Он самый лучший игрок, который у меня когда-либо был.

Не помню, кому он принадлежит, Труа или Ман Сити, но точно знаю, что это наш игрок. Алейш может перейти Барселону? Нет-нет-нет. У него, как и у украинцев, есть контракт, и я надеюсь, что он продолжит выступать в Жироне", - приводит слова тренера Sport.es.

Контракт Цыганкова с клубом рассчитан до июня 2027 года, а соглашение Довбика истекает летом 2028 года.

Ранее сообщалось, что Жирона гарантировала себе место в Лиге чемпионов.

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