"Осуществилась большая мечта этого парня": Жена Довбика поделилась архивным видео с Артемом

Форвард Жироны давно хотел поиграть в Лиге чемпионов.

Накануне Жирона официально оформила попадание в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

Жена Артема Довбика Юлия отреагировала на достижение, к которому едва ли не больше всего приложился ее муж, показав архивное видео с Артемом в своем Instagram.

«7 апреля 2021 года. Город Днепр.

Осуществилась большая мечта этого парня.

Я невероятно горжусь тобой", - такой подписью сопроводила Юлия видео, на котором Артем слушает гимн Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик - шестой украинец, забивший 2+ мяча Барселоне.

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