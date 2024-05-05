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"Осуществилась большая мечта этого парня": Жена Довбика поделилась архивным видео с Артемом

Форвард Жироны давно хотел поиграть в Лиге чемпионов.
Сегодня, 19:13
Артем Довбик с семьей instagram.com/yuliia.dovbyk
Артем Довбик с семьей instagram.com/yuliia.dovbyk

Накануне Жирона официально оформила попадание в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

Жена Артема Довбика Юлия отреагировала на достижение, к которому едва ли не больше всего приложился ее муж, показав архивное видео с Артемом в своем Instagram.

«7 апреля 2021 года. Город Днепр.

Осуществилась большая мечта этого парня.

Я невероятно горжусь тобой", - такой подписью сопроводила Юлия видео, на котором Артем слушает гимн Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик - шестой украинец, забивший 2+ мяча Барселоне.

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