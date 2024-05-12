Камбосос: В первые несколько раундов против Ломаченко все было идеально

Австралиец назвал момент, после которого по его мнению все пошло наперекосяк.

В рамках вечера бокса в Австралии местный боксер Джордж Камбосос проиграл спортсмену с украинским паспортом Василию Ломаченко.

После поединка прошла пресс-конференция, на которой Камбосос оценил свое выступление в поединке против представителя Украины.

"Я снова на пресс-конференции, но не в той роли, в которой планировал. Хотел победить. Готовились в экстраординарном стиле. Ни на каплю не могу сказать, что мы сделали что-то неправильно в лагере. Как говорит мой тренер: «Чистая работа».

Хочу отдать должное своей команде, тренеру, с которым работали много месяцев, отцу, менеджеру, он проделал удивительную работу, как и промоутер Ди Белла. Все было идеально в первые несколько раундов. Мы начали очень хорошо, придерживались плана на поединок. Но потом, к сожалению, бой начал меняться.

Помню, в 4-м раунде Ломаченко поймал меня ударом за ухо. После этого началось изменение плана на поединок. Я выхожу в ринг с лучшими, олдскул как Артуро Гатти и Микки Уорд. Я воин до мозга костей. Поставил все на кон. Не хотел проигрывать досрочно, хотел подняться, но способствовали рефери и мой отец, который всегда заботится обо мне.

У меня семья, трое детей. Должен вернуться к ним и показать, что папа до сих пор здесь и здоров. Да, Камбосос любит болтать, не собираюсь что-то менять.

Ломаченко - настоящий чемпион, легенда бокса, один из величайших любителей в истории, один из лучших боксеров всех времен. Он заслужил на этот момент сегодня, пояса.

Я горжусь быть Камбососом, парнем из Сиднея. Стал абсолютом, дерусь с лучшими среди лучших, согласился на бой с Ломаченко. Мы очень упорно работали, чтобы получить этот поединок. Это показывает мою ментальность воина.

У меня на протяжении всего боя спрашивала команда, все ли со мной в порядке, на что отвечал: «Я воин, продолжаем». До момента, пока больше не мог продолжать. Но ладно, наступит следующий день, посмотрим, но сейчас буду отдыхать.

Мы дрались на великолепной арене. Сделали очень много для бокса в Австралии. Это еще не конец", - сказал Камбосос.

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