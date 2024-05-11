Ноттингем Форест - Челси 2:3: обзор матча и результат игры 11.05.2024

В субботу, 11 мая, на Сити Граунд прошел матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Челси приехал в гости к Ноттингем Форест.

В стартовом составе "синих" вышел Михаил Мудрик и он же стал автором первого забитого гола.

На 8-й минуте Коул Палмер увидел забегание украинца по флангу и выдал на него разрезную передачу. Михаил ворвался в штрафную, получил мяч, сместился к центру иуспешно пробил в дальний угол.

Источник: Getty Images

Однако совсем скоро хозяева поля сравняли счет. Это Вилли Боли головой замкнул подачу со штрафного в исполнении Моргана Гиббс-Уайта.

Мудрик отыграл 73 минуты, после чего его заменил Рахим Стерлинг. И практически сразу же Форест вышел вперед. Каллум Хадсон-Одои передал привет своей бывшей команде, отметившись обводящим ударом в дальний угол.

Но и гости в долгу не остались. При этом они сумели не только отыграться, но и снова захватить лидерство. Сначала голом отметился заменивший Мудрика Стерлинг, а через две минуты третий гол "пенсионеров" на свой счет записал Николас Джексон.

Челси удержал победный результат и завоевал три очка. Лондонский клуб воспользовался потерей очков Ньюкаслом и догнал по очкам "сорок", которые занимают шестое, последнее еврокубковое место. Ноттингем Форест в свою очередь опережает Лутон Таун из зоны вылета на три очка за тур до финиша.

Читай также: Забарный - лучший игрок Борнмута в сезоне-2023/24 по версии болельщиков

Статистика матча Ноттингем Форест - Челси 37-го тура АПЛ

Ноттингем Форест - Челси 2:3

Голы: Боли, 16, Хадсон-Одои, 75 - Мудрик, 8, Стерлинг, 80, Джексон, 82.

Ожидаемые голы (xG): 1,55 - 1,56

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 20 - 12

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 14 - 10

Ноттингем Форест: Селс - Монтьель (Эланга, 72), Боли, Мурилло, Ниакате (Авонии, 87), Айна - Гиббс-Уайт, Йейтс (Тоффоло, 72), Данилу, Хадсон-Одои (Домингес, 87) - Вуд.

Челси: Петрович - Чалоба, Силва, Бадьяшиль (Гюсто, 58), Кукурелья - Кайседо, Галлахер (Джеймс, 79), Мадуэке (Нкунку, 58), Палмер, Мудрик (Стерлинг, 73) - Джексон.

Предупреждения: Ниакате, Домингес - Бадьяшиль, Галлахер, Джексон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!