iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ноттингем Форест - Челси 2:3: обзор матча и результат игры 11.05.2024

Команда украинца продолжает борьбу за попадание в еврокубки.
Сегодня, 21:52
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В субботу, 11 мая, на Сити Граунд прошел матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Челси приехал в гости к Ноттингем Форест.

В стартовом составе "синих" вышел Михаил Мудрик и он же стал автором первого забитого гола.

На 8-й минуте Коул Палмер увидел забегание украинца по флангу и выдал на него разрезную передачу. Михаил ворвался в штрафную, получил мяч, сместился к центру иуспешно пробил в дальний угол.

Источник: Getty Images

Однако совсем скоро хозяева поля сравняли счет. Это Вилли Боли головой замкнул подачу со штрафного в исполнении Моргана Гиббс-Уайта.

Мудрик отыграл 73 минуты, после чего его заменил Рахим Стерлинг. И практически сразу же Форест вышел вперед. Каллум Хадсон-Одои передал привет своей бывшей команде, отметившись обводящим ударом в дальний угол.

Но и гости в долгу не остались. При этом они сумели не только отыграться, но и снова захватить лидерство. Сначала голом отметился заменивший Мудрика Стерлинг, а через две минуты третий гол "пенсионеров" на свой счет записал Николас Джексон.

Челси удержал победный результат и завоевал три очка. Лондонский клуб воспользовался потерей очков Ньюкаслом и догнал по очкам "сорок", которые занимают шестое, последнее еврокубковое место. Ноттингем Форест в свою очередь опережает Лутон Таун из зоны вылета на три очка за тур до финиша. 

Читай также: Забарный - лучший игрок Борнмута в сезоне-2023/24 по версии болельщиков

Статистика матча Ноттингем Форест - Челси 37-го тура АПЛ

Ноттингем Форест - Челси 2:3
Голы: Боли, 16, Хадсон-Одои, 75 - Мудрик, 8, Стерлинг, 80, Джексон, 82.

Ожидаемые голы (xG): 1,55 - 1,56
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 20 - 12
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 14 - 10

Ноттингем Форест: Селс - Монтьель (Эланга, 72), Боли, Мурилло, Ниакате (Авонии, 87), Айна - Гиббс-Уайт, Йейтс (Тоффоло, 72), Данилу, Хадсон-Одои (Домингес, 87) - Вуд.

Челси: Петрович - Чалоба, Силва, Бадьяшиль (Гюсто, 58), Кукурелья - Кайседо, Галлахер (Джеймс, 79), Мадуэке (Нкунку, 58), Палмер, Мудрик (Стерлинг, 73) - Джексон.

Предупреждения: Ниакате, Домингес - Бадьяшиль, Галлахер, Джексон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Ноттингем Форест Михаил Мудрик

Статьи по теме

Мудрик поздравил Шахтер с чемпионством Мудрик поздравил Шахтер с чемпионством
Забарный - лучший игрок Борнмута в сезоне-2023/24 по версии болельщиков Забарный - лучший игрок Борнмута в сезоне-2023/24 по версии болельщиков
Мудрик отличился голом в матче с Ноттингем Форест Мудрик отличился голом в матче с Ноттингем Форест
На благо Шахтера: победа Реала в финале Лиги чемпионов отправит "горняков" сразу в основную часть турнира На благо Шахтера: победа Реала в финале Лиги чемпионов отправит "горняков" сразу в основную часть турнира
Помочь журналистам

Видео

Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария
Видео дубля Хоселу и шикарного гола Дэвиса в обзоре матча Реал - Бавария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Украина22:50
Мудрик поздравил Шахтер с чемпионством
Лига Чемпионов22:47
На благо Шахтера: победа Реала в финале Лиги чемпионов отправит "горняков" сразу в основную часть турнира
Европа22:24
Еще один претендент: клуб Ла Лиги снова "дал понять", куда именно перейдет Мбаппе
Европа21:52
Челси с голом Мудрика одержал сверхтяжелую победу над Ноттингем Форест
Европа21:40
Реал без Лунина разбил на выезде Гранаду
Европа21:24
Забарный - лучший игрок Борнмута в сезоне-2023/24 по версии болельщиков
Европа20:59
Бавария собирается продать вингера сборной Германии
Европа20:57
Болонья нанесла в гостях поражение Наполи
НБА20:34
Плей-офф НБА: Даллас примет Оклахому, Бостон отправится в гости к Кливленду
Украина20:24
Динамо потерпело первое поражение под руководством Шовковского
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK