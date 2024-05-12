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"Желаю успехов в дальнейшем": Беленюк поздравил Ломаченко с победой над Камбососом

Украинский борец оставил Stories в Instagram с упоминанием Василия.
Сегодня, 12:43

Украинский борец, олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк не обошел стороной поединок Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа.

Беленюк поздравил боксера с украинским паспортом с победой над австралийским соперником.

"Поздравляю Василия с упевененеою победой и желаю успехов в дальнейшем.  Поздравляю всю его команду и Украину", - написал Жан в своем Instagram.

Напомним, ранее Ломаченко рассказал, проведет ли он еще хотя бы один бой в 2024-м.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Жан Беленюк Джордж Камбосос

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