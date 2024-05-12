"Желаю успехов в дальнейшем": Беленюк поздравил Ломаченко с победой над Камбососом
Украинский борец оставил Stories в Instagram с упоминанием Василия.
Украинский борец, олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк не обошел стороной поединок Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа.
Беленюк поздравил боксера с украинским паспортом с победой над австралийским соперником.
"Поздравляю Василия с упевененеою победой и желаю успехов в дальнейшем. Поздравляю всю его команду и Украину", - написал Жан в своем Instagram.
Напомним, ранее Ломаченко рассказал, проведет ли он еще хотя бы один бой в 2024-м.
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