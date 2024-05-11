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Мудрик поздравил Шахтер с чемпионством

Вингер Челси не остался в стороне от триумфа своего бывшего клуба.
Вчера, 22:50
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Шахтер в субботу, 11 мая, в 28-м туре украинской Премьер-лиги одержал минимальную победу 1:0 над Динамо и досрочно стал чемпионом.

Для экс-игрока "горняков" Михаила Мудрика, ныне представляющего Челси, сегодняшний поединок чемпионата Англии с Ноттингем Форест также сложился удачно - украинец отличился голом, открыв счет во встрече, а лондонская команда в итоге выиграла 3:2.

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После матча Мудрик не забыл о своем бывшем клубе и приобщился к триумфу. У себя в Instagram украинский вингер "синих" опубликовал чемпионский коллаж Шахтера и кратко написал: "Поздравляю".

Напомним, что Шахтер стал чемпионом Украины 15-й раз.

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