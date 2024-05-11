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Шахтер - Динамо 1:0: обзор матча и результат игры 11.05.2024

"Горняки" в юбилейный пятнадцатый раз стали чемпионами Украины и сделали это в игре с принципиальнейшим оппонентом.
Сегодня, 19:59
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк

В субботу, 11 мая, на Арене Львов в рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоялось Классическое дерби Шахтера и Динамо.

Результат матча решал сразу несколько вопросов. Так, в случае победы "горняки" досрочно стали бы чемпионами и прервали беспроигрышную серию Александра Шовковского во главе киевлян.

Если бы выиграли "бело-синие", они бы сохраняли шансы на чемпионство и прервали победную серию соперника. Ничейный результат также сыграл бы в пользу номинальных хозяев поля.

Судьбу матча и чемпионства решил пенальти в середине первого тайма. Даниил Сикан пробивал слету, но Константин Вивчаренко заблокировал удар своей рукой.

Судья этого не увидел, но после просмотра повтора указал на 11-метровую отметку. Георгий Судаков развел мяч и Георгия Бущана по разным углам.

Если в первом тайме преимуществом владела команда Марино Пушича, то после перерыва инициатива перешла к Динамо.

Столичный коллектив больше владел мячом, больше создал моментов и даже несколько раз потревожил Дмитрия Ризныка, но спасти матч ему так и не удалось.

Шахтер завоевал победу со счетом 1:0 и в пятнадцатый раз в своей истории стал чемпионом Украины. У Динамо же осталась одна задача - квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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Статистика матча Шахтер - Динамо 28-го тура УПЛ

Шахтер - Динамо 1:0
Гол: Судаков, 33.

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 11 - 10
Удары в створ: 2 - 4
Фолы: 7 - 12
Атаки: 74 - 107

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Ракицкий, 72) - Крыськив, Бондаренко (Степаненко, 61), Судаков (Гомес, 84) - Зубков (Эгиналду, 84), Сикан (Траоре, 61), Кевин.

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Дячук, Вивчаренко (Дубинчак, 87) - Бражко, Шапаренко, Буяльский (Шепелев, 78) - Волошин (Ярмоленко, 46), Ванат, Кабаев (Пономаренко, 87).

Предупреждения: Судаков, Матвиенко, Конопля - Ванат, Ярмоленко, Шапаренко.

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