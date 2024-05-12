iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Статистика ударов боя Ломаченко - Камбосос

Узнай статистику ударов поединка между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.
Сегодня, 11:05
Ломаченко одержал победу над Камбососом / Top Rank Boxing
Ломаченко одержал победу над Камбососом / Top Rank Boxing

Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) одержал досрочную победу в бою с Джорджем Камбососом (21-3, 10 КО) и завоевал вакантный титул IBF в легком весе.

Представитель Украины остановил своего австралийского оппонента в 11-м раунде техническим нокаутом.

После боя была обнародована статистика ударов, которая засвидетельствовала безоговорочное доминирование победителя в этом противостоянии.

Читай также: Ломаченко с отрывом выигрывал у Камбососа по судейским оценкам

Всего Ломаченко нанес 480 ударов, 175 из которых достигли цели - 36.5%. На счету Камбососа 40 точных ударов из 371 - 10.8%.

Также у Ломаченко было разгромное превосходство в джебах - 70 против 4, а также силовых ударах – 105 против 36.

Статистика ударов боя Ломаченко - Камбосос

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Ломаченко - Камбосос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Статистика ударов Джордж Камбосос

Статьи по теме

Промоутер Ломаченко назвал потенциальных соперников после победы над Камбососом Промоутер Ломаченко назвал потенциальных соперников после победы над Камбососом
"Скажите этому ни**ру, чтобы попытался забрать у меня пояс": Стивенсон дерзко обратился к Ломаченко "Скажите этому ни**ру, чтобы попытался забрать у меня пояс": Стивенсон дерзко обратился к Ломаченко
"Слава Богу": Усик отреагировал на победу Ломаченко "Слава Богу": Усик отреагировал на победу Ломаченко
Президент Реала: Мы - самый любимый клуб в мире Президент Реала: Мы - самый любимый клуб в мире
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Бокс13:59
Промоутер Ломаченко назвал потенциальных соперников после победы над Камбососом
Бокс13:46
"Скажите этому ни**ру, чтобы попытался забрать у меня пояс": Стивенсон дерзко обратился к Ломаченко
Европа13:45
Президент Реала: Мы - самый любимый клуб в мире
Европа13:07
Дочь легенды Челси похвасталась своей фигурой в обольстительном бикини
Европа и мир13:00
Чемпионат мира по хоккею-2024: Финляндия сыграет с Великобританией, Дания встретится с Канадой, Швеция - с Польшей
Украина12:55
УПЛ: Александрия примет Днепр-1, Черноморец сыграет с Металлистом 1925, а Кривбасс - с Полесьем
Бокс12:44
"Слава Богу": Усик отреагировал на победу Ломаченко
Бокс12:43
"Желаю успехов в дальнейшем": Беленюк поздравил Ломаченко с победой над Камбососом
Бокс12:05
Бокс: расписание боев
Бокс11:59
Промоутер Ломаченко отреагировал на вызов на бой от Дэвиса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK