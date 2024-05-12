Узнай статистику ударов поединка между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) одержал досрочную победу в бою с Джорджем Камбососом (21-3, 10 КО) и завоевал вакантный титул IBF в легком весе.

Представитель Украины остановил своего австралийского оппонента в 11-м раунде техническим нокаутом.

После боя была обнародована статистика ударов, которая засвидетельствовала безоговорочное доминирование победителя в этом противостоянии.

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Всего Ломаченко нанес 480 ударов, 175 из которых достигли цели - 36.5%. На счету Камбососа 40 точных ударов из 371 - 10.8%.

Также у Ломаченко было разгромное превосходство в джебах - 70 против 4, а также силовых ударах – 105 против 36.

Статистика ударов боя Ломаченко - Камбосос

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Ломаченко - Камбосос.

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