Ломаченко с отрывом выигрывал у Камбососа по судейским оценкам

Василий смог бы стать чемпионом мира, даже если бы не довел бой до досрочной победы.

Стали известны судейские записки боя Ломаченко - Камбосос, где боксер с украинским паспортом досрочно победил.

Все три судьи отдавали преимущество Василию в почти всех проведенных раундах: 99 - 90, 99 - 92, 99 - 91

Таким образом, Ломаченко смог бы победить австралийского оппонента даже, если бы не отправил его в нокаут в 11 раунде.

Напомним, что после боя представитель Украины упомянул Бога в своей речи, но не упомянул Родину и войну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!