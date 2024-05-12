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Ломаченко - Камбосос: лучшие моменты боя - видео

Боксер из Украины одержал досрочную победу. Лучшие моменты боя Василий Ломаченко - Джордж Камбосос.
Сегодня, 10:35
Ломаченко победил Камбососа / Top Rank Boxing
Ломаченко победил Камбососа / Top Rank Boxing

Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях Василий Ломаченко завоевал вакантный пояс IBF в легком весе в бою против экс-абсолюта этого дивизиона Джорджа Камбососа.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 12 мая, на RAC Arena в австралийском Перте, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

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Ломаченко доминировал на протяжении противостояния и сумел остановить соперника в 11-м раунде. Сначала боксер из Украины вынудил Камбососа взять колено, после чего успешно добил. Судья дал отмашку об остановке боя, а из угла австралийца вылетело белое полотенце.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Ломаченко - Камбосос:

Ранее сообщалось, что Ломаченко с отрывом выигрывал у Камбососа по судейским оценкам.

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