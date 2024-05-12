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"Я был готов ко всему": Ломаченко оценил выступление Камбососа

Победитель признался, удалось ли оппоненту его удивить.
Сегодня, 11:38
Ломаченко победил Камбососа / Top Rank Boxing
Ломаченко победил Камбососа / Top Rank Boxing

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко высказался о своем сопернике Джордже Камбососе, которого он одолел техническим нокаутом в 11-м раунде.

Боксер отметил, что австралийский оппонент не смог его удивить, а уверенность в победе возрастала по ходу поединка.

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"Удивил ли меня Камбосос? Нет, я ожидал от него немного большего. Я был готов ко всему, что он делал. Я видел это по ходу поединка. Мне просто необходимо было приспосабливаться во время боя, раунд за раундом. По ходу поединка я чувствовал, что могу его добить.

У меня не было цели нокаутировать его, но это бой за звание чемпиона мира, и было необходимо сильно его закончить. Именно это я сделал", - сказал Ломаченко после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Ломаченко - Камбосос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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