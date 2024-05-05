Мудрик - худший игрок стартового состава Челси в матче против Вест Хэма

Украинец в целом играл неплохо, но его партнеры еще лучше.

В рамках 36-го туру АПЛ Челсі знищив Вест Гем.

Статистичний портал SofaScore виставив оцінки гравцям обох команд. Українець Михайло Мудрик отримав оцінку 6.9, ставши найгіршим гравцем стартового складу своєї команди.

На рахунку вінгера 36 дотиків до м'яча, 2 ключові передачі, 2 навіси, 1 успішна довга передача, 1 предгольовий пас, 2 точних удара по воротам, 1 втрачений гольовий момент, 7 втрат м'яча та 1 зароблений фол.

В цьому сезоні Михайло провів 36 матчів в усіх турнірах, забивши 6 голів та віддавши 2 ассиста.

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