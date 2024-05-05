Челси - Вест Хэм: Обзор и результат матча чемпионата Англии 05.05.2024

Украинец принял непосредственное участие в одном из голов.

В рамках 36-го тура Чемпионата Англии Челси встретился с Вест Хэмом.

С первых минут матча «синие» доминировали над соперником, который находится в ужасной форме. Уже на 15-ой минуте Коул Палмер открыл счет.

Через 15 минут после этого Коннор Галлагер удвоил преимущество лондонцев, а на 36-ой минуте Михаил Мудрик точно подал на голову Тьяго Силви, который сделал сброс на Нони Мадуэке и англичанин сделал счет разгромным.

Почти сразу после перерыва забил Николас Джексон, а в конце встречи сенегалец оформил дубль.

Таким образом, коллектив Маурисио Почеттино вплотную приблизился к Ньюкаслу, который идет на 6 позиции, которая позволяет играть в Лиге Конференций.

Статистика матча Чемпионата Англии Челси - Вест Хэм

Челси - Вест Хэм 5:0

Голы: Палмер, 15, Галлагер, 30, Мадуэке, 36, Джексон, 48, 81

xG: 4.31 - 0.89

Удары: 25 - 12

Удары в створ ворот: 14 - 2

Владение мячом: 70% - 30%

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