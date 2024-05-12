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Ломаченко: Поединок Усика против Фьюри - важный для Украины

Боксер все же решился вспомнить о Родине хоть так.
Сегодня, 10:34
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко на послематчевой пресс-конференции высказался о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри, который состоится 18 мая.

По словам спортсмена, этот поединок будет важным для Украины.

"Я со своим другом, братом Усиком. Конечно, желаю ему выиграть этот бой. Победит лучший. Это очень и очень исторический момент для бокса, людей вокруг него, для нашей Украины это очень важный поединок.

Нет, извините, на бой не смогу приехать, потому что в тот день буду в самолете", - сказал Ломаченко.

Напомним, в речи сразу после поединка Василий не решился упомянуть Родину.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Василий Ломаченко Тайсон Фьюри Александр Усик

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