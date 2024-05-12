Ломаченко не упомянул Украину или войну в обращении после боя

Зато боксер с украинским паспортом стоял с нашим флагом.

После поединка, в котором Василий Ломаченко одолел Джорджа Камбососа, представитель Украины поделился своими мыслями.

Ломаченко получил пояс и вышел на флеш-интервью в ринге, окутанный в украинское знамя, но нашу страну или войну в ней не вспомнил ни словом.

"Во-первых, как хочу поблагодарить Господа Бога, Иисуса Христа. Во-вторых, хочу оценить моего оппонента и его команду, это очень сильная команда (отметим, что готовил австралийца к бою российский специалист, прим.).

И конечно, я очень благодарю свою команду, моего отца, моего тренера, семью, детей, друзей. И хочу сказать всем людям, большое спасибо за поддержку бокса. С Богом", - сказал Ломаченко.

Напомним, что в ринг Ломаченко вышел в халате, оформленном на православную тематику.

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