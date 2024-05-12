Ломаченко вышел в ринг в халате с изображением Иисуса Христа
Боксер с украинским паспортом выходил без украинского флага.
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко встречается с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.
Выходили в ринг оба спортсмена без лишнего пафоса.
Одежда Ломаченко выполнена в серо-белых тонах и на православную тематику.
THE GET BACK 😤@VasylLomachenko | LIVE ON @ESPN pic.twitter.com/FCTZeFqjyj— Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024
На ISPORT доступна видео онлайн-трансляция боя Ломаченко - Камбосос. Напомним, что на кону этого поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в дивизионе.
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