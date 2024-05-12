Ломаченко вышел в ринг в халате с изображением Иисуса Христа

Боксер с украинским паспортом выходил без украинского флага.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко встречается с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.

Выходили в ринг оба спортсмена без лишнего пафоса.

Одежда Ломаченко выполнена в серо-белых тонах и на православную тематику.

На ISPORT доступна видео онлайн-трансляция боя Ломаченко - Камбосос. Напомним, что на кону этого поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в дивизионе.

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