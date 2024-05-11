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Ломаченко - Камбосос: бесплатная видео онлайн-трансляция боя

На ISPORT доступна онлан-трансляция чемпионского поединка.
Сегодня, 11:05
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / Top Rank Boxing
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / Top Rank Boxing

В воскресенье, 12 мая, экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проведет бой с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком дивизионе.

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Бой будет бесплатно транслироваться на страницах Top Rank в YouTube и Facebook.

Ориентировочное начало боя Ломаченко - Камбосос в 07:00 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на титульный поединок.

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