Ломаченко - Камбосос: бесплатная видео онлайн-трансляция боя

В воскресенье, 12 мая, экс-чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проведет бой с бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО).

На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком дивизионе.

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Бой будет бесплатно транслироваться на страницах Top Rank в YouTube и Facebook.

Ориентировочное начало боя Ломаченко - Камбосос в 07:00 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на титульный поединок.

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