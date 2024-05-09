Любитель русской культуры против Ломаченко: бой за чемпионский пояс

ISPORT рассказывает про боксеров, которые сойдутся в титульном бою в Австралии.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) проведет поединок против экс-абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО).

Каждый из боксеров хотел бы завладеть титулом чемпиона мира по версии IBF, который стоит на кону боя.

ISPORT рассказывает про Камбососа и и Ломаченко, которые имеют неоднозначную репутацию для Украины.

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Камбосос - любитель русского стиля

Австралийский боксер с первых дней после анонса боя сообщил, что обратится к россиянам, дабы они подготовили его к бою с Ломаченко.

"У меня очень хороший тренер – Антон, один из главных олимпийских тренеров России. К нам приедут русские киллеры. Бывшие советские киллеры приедут, чтобы проверить меня и дать мне возможность подготовиться. У меня есть тренер, который… Это его хлеб с маслом, он знает этот стиль и знает спарринг-партнеров. Мы привезем правильных ребят в Австралию".

Ведущим тренером Камбососа является Антон Кадушин, который тренирует российских боксеров на Олимпийском уровне.

Джордж удивил признанием, ведь он считает себя выходцем русского стиля.

"Я выходец из российского стиля. Я знаю этот стиль очень хорошо. Я провел с этим стилем десять лет, собрал более внушительный арсенал".

Финальным "промахом" Камбососа является то, что в тренировочном лагере повесил флаг российских оккупантов.

Все для вас станет на свои места, когда узнаете позицию австралийца про вторжение в Украину.

"Мира всем, мы спортсмены, а не политики или солдаты, храни всех Бог",— написал Камбосос.

Именно так австралиец оправдал спарринг с россиянином, который поддерживает войну в Украине.

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Ломаченко и война в Украине

Поединок Ломаченко и Камбососа должен был состояться еще несколько лет назад, но украинец встал на защиту Украины, вступив в ТРО.

Вокруг боксера было много скандалов, зашкваров, но главное, что за более, чем два года полномасштабной войны в Украине, он публично не осудил действия Российской Федерации.

Ломаченко встречался с украинским фанатами в Австралии, а на мероприятие пришел в футболке, на которой изображен голуб мира.

Нет ничего дурного, что человек хочет мира, но пускай люди, соотечественники узнают публичное мнение Ломаченко. Ведь за три года уже можно было сделать хоть какое-то заявление. Ну и делать куда больше на медийном уровне, ведь Василий выходит на бои с флагом Украины.

Ранее бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о позиции Василия Ломаченко:

"Если кто-то пытается выставить Ломаченко украинским героем, то скажите им, пусть поговорят с украинскими тренерами и бойцами. Они выскажут вам совершенно противоположное мнение. Вероятно, Top Rank пытается показать все так, будто Ломаченко поддерживает свою страну. Сегодня у нас есть этот урод (Путин), который убивает и пытается уничтожить мою страну. После начала этой войны произошли еще более серьезные бомбардировки. Люди находятся под завалами. Люди истекают кровью, с оторванными конечностями. Я это не поддерживаю. Из-за этого многие люди его больше не любят".

В подобном стиле высказался и бронзовый призер Олимпийских игр Тарас Шелестюк.

"Я делаю то, что могу, со значительно меньшим влиянием, чем у Ломаченко. Лома, я не знаю, почему он не хочет больше поддерживать. Его тяжело понять.

Я думаю, что ему промыли мозги. Ломе нужно учить украинскую историю. Я думаю, потому что он занимается боксом с юных лет, он не учился.

Людьми, не имеющими знаний по истории, ими легко манипулировать, как и то, что с ним делает эта русская церковь. Я думаю, ему нужно изучить историю Украины, и он поймет, что происходит и почему Украина является независимой и отделена от россии".

Ты за кого?

Редакция ISPORT интересуется, кого вы будете поддерживать в титульном бою, который пройдет 12 мая в Австралии.

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