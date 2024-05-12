"Слава Богу": Усик отреагировал на победу Ломаченко
Чемпион-супертяж поздравил "брата" с успешным выступлением в бою с Камбососом.
Василий Ломаченко одержал досрочную победу в бою с Джорджем Камбососом за вакантный титул IBF в легком весе.
Боксер из Украины одолел австралийского соперника техническим нокаутом в 11-м раунде.
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После поединка на его успех отреагировал чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, поздравив с победой.
"Поздравляю, брат. Слава Богу за все", - написал Усик в Instagram.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Ломаченко - Камбосос.
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