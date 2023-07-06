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Восемь игроков Шахтера и Днепра-1 получили дисквалификации за массовую драку в матче УПЛ

Футболистов отстранили на разные сроки, а клубы оштрафовали.
Вчера, 22:30
Игроков Шахтера и Днепра-1 наказали за массовую драку / СК Днепр-1
Игроков Шахтера и Днепра-1 наказали за массовую драку / СК Днепр-1

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решение по поводу скандального матча чемпионата Украины между Шахтером и Днепром-1.

В предпоследнем туре украинской Премьер-лиги минувшего сезона, в котором "горняки" одержали разгромную победу со счетом 3:0, участники поединка в компенсированное время устроили массовую драку, за что сейчас получили официальные наказания.

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У Шахтера три матча дисквалификации получил Егор Назарина. На четыре поединка были отстранены Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко и Анатолий Трубин. При этом у голкипера два матча из четырех являются условным наказанием.

Кроме того, донецкий клуб обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч гривен.

Источник: СК Днепр-1

У Днепра-1 по четыре матча дисквалификации получили Рональд Матаррита, Жоау Пеглоу, Виталий Федорив и Алексей Гуцуляк.

Днепровский клуб также оштрафован на 500 тысяч гривен, сообщает официальный сайт УАФ.

Все упомянутые игроки уже отбыли по одному матчу дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 принес официальные извинения за драку в матче с Шахтером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер чемпионат Украины Днепр-1 Украинская Премьер-лига

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