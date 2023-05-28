Удушающий Пеглоу и разбитое лице Ракицкого: видео массовой драки в концовке матча Шахтер - Днепр-1

Такой матч просто не мог обойтись без скандала.

В воскресенье, 28 мая, состоялся поединок между донецким Шахтером и Депром-1.

"Горняки" легко расправились с соперником и обеспечили себе чемпионский титул по итогам сезона. Однако поединок не обошелся без очередного скандала.

В компесированное время игрок Шахтера грубо сыграл против Пеглоу, что очень сильно разозлило легионера, который сразу пошел выяснять отношения и почти сразу подключились все игроки обеих команд.

В результате Ярослав Ракицкий получил в толчее по лицу, кто-то разбил защитнику бровь, а Катерина Монзуль пришлось раздать четыре красные карточки.

Под горячую руку арбитра попали Пеглоу и Виталий Федорив со стороны днепрян, а также Егор Назарина и Анатолий Трубин у "горняков".

Отметим, что есть большая вероятность того, что вскоре игроки обеих команд могут получить более серьезные санкции.