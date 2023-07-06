Трубин согласовал личный контракт с Интером
Переход Анатолия становится все более возможным.
Анатолий Трубин уже согласовал личный контракт с Интером, утверждает Николо Скира.
Ранее, напомним, сообщалось, что "нерадзурри" решили взять кипера Шахтера на замену Андре Онана.
Скира утверждает, что Анатолий уже согласовал личный контракт с итальянским клубом, который будет рассчитан до 2028 года.
Теперь, если МЮ все-таки выкупит Онану, Интер начнет переговоры о трансфере непосредственно с Шахтером.
Напомним, ранее, Дарио Срна прокомментировал возможный переход Трубина.