Трубин согласовал личный контракт с Интером

Переход Анатолия становится все более возможным.

Анатолий Трубин уже согласовал личный контракт с Интером, утверждает Николо Скира.

Ранее, напомним, сообщалось, что "нерадзурри" решили взять кипера Шахтера на замену Андре Онана.

Скира утверждает, что Анатолий уже согласовал личный контракт с итальянским клубом, который будет рассчитан до 2028 года.

Теперь, если МЮ все-таки выкупит Онану, Интер начнет переговоры о трансфере непосредственно с Шахтером.

Напомним, ранее, Дарио Срна прокомментировал возможный переход Трубина.