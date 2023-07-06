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Трубин согласовал личный контракт с Интером

Переход Анатолия становится все более возможным.
Вчера, 23:51
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Анатолий Трубин уже согласовал личный контракт с Интером, утверждает Николо Скира.

Ранее, напомним, сообщалось, что "нерадзурри" решили взять кипера Шахтера на замену Андре Онана.

Скира утверждает, что Анатолий уже согласовал личный контракт с итальянским клубом, который будет рассчитан до 2028 года.

Теперь, если МЮ все-таки выкупит Онану, Интер начнет переговоры о трансфере непосредственно с Шахтером.

Напомним, ранее, Дарио Срна прокомментировал возможный переход Трубина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Интер Милан Анатолий Трубин

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