Пирло возглавит клуб из Италии
Итальянец вернется на родину.
Экс-тренер Ювентуса Андреа Пирло нашел себе новый клуб. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Итальянский специалист провел несколько переговоров с владельцем Сампдории Андреа Радриццани. Стороны договорились о сотрудничестве.
Контракт Пирло будет рассчитан на 2 года с опцией продления на один сезон. В ближайшее время Сампдория объявит о подписании Андреа.
Напомним, последним клубом итальянца был турецкий Фатих Карагюмрюк. Специалист покинул команду в мае.
Ранее сообщалось, что Пирло изъявил желание вновь возглавить Ювентус.