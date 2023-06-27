iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пирло возглавит клуб из Италии

Итальянец вернется на родину.
Сегодня, 15:24
Андреа Пирло / Getty Images
Андреа Пирло / Getty Images

Экс-тренер Ювентуса Андреа Пирло нашел себе новый клуб. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Итальянский специалист провел несколько переговоров с владельцем Сампдории Андреа Радриццани. Стороны договорились о сотрудничестве.

Контракт Пирло будет рассчитан на 2 года с опцией продления на один сезон. В ближайшее время Сампдория объявит о подписании Андреа.

Напомним, последним клубом итальянца был турецкий Фатих Карагюмрюк. Специалист покинул команду в мае.

Ранее сообщалось, что Пирло изъявил желание вновь возглавить Ювентус.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сампдория Андреа Пирло

Статьи по теме

Милан победил Верону в прощальном матче Ибрагимовича, Рома не пустила Ювентус в Лигу Европы Милан победил Верону в прощальном матче Ибрагимовича, Рома не пустила Ювентус в Лигу Европы
Милан без проблем разгромил Сампдорию Милан без проблем разгромил Сампдорию
Сампдория вылетела из Серии А Сампдория вылетела из Серии А
Пирло изъявил желание вновь возглавить Ювентус Пирло изъявил желание вновь возглавить Ювентус
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Европейские игры 2023: расписание соревнований
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды16:39
Пляжный футбол на Европейских играх: украинки уступили соперницам из Италии
Европа16:26
Ювентус объявил о продлении контракта с Рабьо
Украина16:20
Официально: Ярмоленко вернулся в Динамо
Европа16:15
Барселона из-за Месси отказалась от подписания хавбека Фиорентины
Европа15:59
Фанаты МЮ снова вышли на протест против владельцев клуба
Другие15:34
Юлия и Павел Коростылевы выигрывают для Украины золото по стрельбе
Олимпийские виды15:30
Пулевая стрельба на Европейских играх: Павел и Юлия Коростылевы завоевали золото
Европа15:24
Пирло возглавит клуб из Италии
Украина14:55
"Не буду удерживать": Президент Динамо сделал заявление о будущем Буяльского
Европа14:50
Реал договорился с ПСЖ о переходе Мбаппе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK