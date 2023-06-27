Пирло возглавит клуб из Италии

Экс-тренер Ювентуса Андреа Пирло нашел себе новый клуб. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Итальянский специалист провел несколько переговоров с владельцем Сампдории Андреа Радриццани. Стороны договорились о сотрудничестве.

Контракт Пирло будет рассчитан на 2 года с опцией продления на один сезон. В ближайшее время Сампдория объявит о подписании Андреа.

Напомним, последним клубом итальянца был турецкий Фатих Карагюмрюк. Специалист покинул команду в мае.

Ранее сообщалось, что Пирло изъявил желание вновь возглавить Ювентус.