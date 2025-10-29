Украинский талант забил пятый в сезоне гол за итальянский клуб

Богдан Попов отличился за Эмполи через четыре минуты после выхода на замену.

Во вторник, 28 октября, Эмполи принимал на своем поле Сампдорию в матче десятого тура итальянской Серии В.

Соперники завершили поединок вничью 1:1, а гол в составе "адзурри" в этой встрече на свой счет записал украинец Богдан Попов.

Читай также: Дженоа без Малиновского выбила из Кубка Италии Эмполи Попова

Украинский нападающий вышел на замену на 73-й минуте, когда Эмполи уже играл в меньшинстве, и спустя четыре минуты вывел свою команду вперед.

Впрочем, удержать преимущество хозяевам поля не удалось - Сампдория отыгралась на 80-й минуте.

Эмполи - Сампдория 1:1

Голы: Попов, 77 - Куни, 80

Удаления: Элия, 65 (Эмполи) - Ферри, 90+8 (Сампдория)

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 1-1 #EmpoliSampdoria



Prima Popov poi Cuni, finisce con un pareggio al Castellani pic.twitter.com/rMSEwIk3Zd — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) October 28, 2025

Для Попова этот гол стал уже пятым в десяти матчах за Эмполи в нынешнем сезоне.

Напомним, ранее Эмполи объявил о продлении контракта с Поповым.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!