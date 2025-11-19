Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже

Нападающий сборной Украины U-21 Богдан Попов, выступающий за Эмполи в Серии В, попал в сферу интересов Аталанты.

Как утверждает Tuttosport, бергамаски рассматривают возможность подписания 18-летнего украинского форварда уже во время зимнего трансферного окна. После игрок должен будет остаться в аренде в своей нынешней команде до конца сезона, а к новому клубу присоединится уже летом 2026 года.

По информации источника, стоимость потенциальной сделки оценивается в 10 миллионов евро.

Аталанта рассматривает Попова в качестве варианта усиления атаки на перспективу в связи с возможным переходом Адемолы Лукмана в Галатасарай и неудовлетворением игрой Николы Крстовича и Джанлуки Скамакки.

В текущем сезоне Попов провел за Эмполи во всех турнирах 12 матчей, в которых отличился пятью голами.

Напомним, что в сентябре Попов подписал новый контракт с Эмполи.

