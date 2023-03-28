Пирло изъявил желание вновь возглавить Ювентус

Экс-тренер Ювентуса Андреа Пирло высказался касаемо возможного возвращения в стан туринского клуба.

"У меня хорошие отношения с клубом. Есть контакты с некоторыми представителями руководства клуба. Взаимное уважение осталось.

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Вернулся бы я в Ювентус? Конечно. Когда такой топ-клуб, как Ювентус, звонит…", – заявил Пирло в интервью журналисту Джанлуке Ди Марцио.

Напомним, в данный момент итальянец возглавляет турецкий клуб Фатих Карагюмрюк, который идет на девятом месте в Суперлиге, набрав за 24 тура 31 балл.