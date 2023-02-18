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Видео: На сына Пирло напала группа неизвестных людей

Николо Пирло стал жертвой нападение в Турине.
Сегодня, 13:30
Андреа и Николо Пирло / The Sun/thesun.co.uk
Андреа и Николо Пирло / The Sun/thesun.co.uk

Николо Пирло, сын легендарного футболиста сборной Италии Андреа Пирло, стал жертвой нападения в Турине.

19-летний мужчина опубликовал в социальных сетях видео, на котором группа людей из четырех людей, преследовала его и бросали камни в его машину.

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Николо был в автомобиле вместе с другом. В это время неизвестные пытались вломиться в машину, а также плевали и пинали авто.

"Они ударили машину и бросали в нас камни. Мы не вышли из авто", - сказал Пирло-младший.

Отметим, что Николо проживает в Турине. В 2021 году Андреа тренировал Ювентус, а из-за неудовлетворительных результатов он был уволен. Фанаты начали угрожать сыну, отправляя сообщения с пожеланиями о смерти.

Ранее сообщалось, что прокуратура Барселоны отказалась выпустить Алвеса под залог.


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