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Прокуратура Барселоны отказалась выпустить Алвеса под залог

В Испании не хотят, чтобы тот повторил подвиги Робиньо.
Сегодня, 20:57
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Прокуроры, ведущие дело Дани Алвеса отказались выпустить футболиста под залог, сообщает UOL.

Напомним, что экс-защитник Барселоны обвиняется в изнасиловании и теперь ему грозит от 4 до 12 лет в тюрьме. Защита бразильца попросила выпустить его под залог, но прокуратура выступила против.

Обвинение ссыалется на дело Робиньо, который также был осужден судом,  был выпущен под залог, после чего сбежал из страны в Бразилию, где до сих пор гуляет на свободе.

В свое время Робиньо также был осужден по делу об изнасиловании на 9 лет тюремного заключения, но сумел избежать наказания.

Барселонская прокуратура боится, что Дани Алвес последует примеру своего соотечественника. Плюс они уверены, что вина футболиста уже практически доказана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: робиньо Дани Алвес

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