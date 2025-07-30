Сын Робиньо заключил первый профессиональный контракт

Нападающий Робиньо Жуниор подписал первый в жизни договор. Сын бывшего форварда мадридского Реала Робиньо согласовал контракт с бразильским Сантосом, сообщает официальный сайт клуба.

Талант заключил соглашение до конца 2027 года. Лишь в июле Робиньо-младший дебютировал в Серии A. Он уже успел поучаствовать в трех поединках элитного дивизиона чемпионата Бразилии.

Отец 17-летнего воспитанника "рыб" – тоже продукт академии Сантоса. В 2005 году он переехал в Европу, где выступал за Реал, английский Манчестер Сити, итальянский Милан и другие команды. В настоящее время Робиньо отбывает наказание в тюрьме.

Тем временем лондонский Арсенал забрал в команду U-13 сына боксера Дэвида Хэя.

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