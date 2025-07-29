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Сын известного боксера присоединился к академии английского топ-клуба

Кингстон Хей будет пытаться построить футбольную карьеру.
Сегодня, 17:37       Автор: Василий Медвидь

Сын Дэвида Хэя начнет делать первые шаги в футболе.

Кингстон Хэй начал тренироваться в академии лондонского Арсенала. Об этом стало известно из соцсетей его отца.

Парень присоединился к команде «канониров» в возрасте до 13 лет. Его позиция на поле пока неизвестна.

Стоит отметить, что еще один сын Дэвида, Касиус Хэй, занимается теннисом и пытается пробиться на профессиональный уровень.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда Арсенала может оказаться в состоянии принципиального соперника.

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