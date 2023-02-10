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Интим все-таки был: Судмедэкспертиза подтвердила половой контакт Алвеса с жертвой

Факт занятия сексом бразильца с девушкой доказан.
Вчера, 22:41
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

В деле об изнасиловании, в котором подозревают бывшего защитника Барселоны и ПСЖ Дани Алвеса, появились новые детали. Об этом сообщает издание El Periódico.

Судмедэксперты провели анализ нескольких образцов спермы, взятых из разных мест и полученных в ночь сразу после предполагаемого изнасилования. Через два дня девушка отдала полиции платье, которое носила в ночь происшествия, и на нем тоже были найдены следы спермы.

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Сопоставив все найденные образцы семенной жидкости с образцом ДНК футболиста, который он добровольно передал следствию, эксперты выяснили, что это сперма, принадлежащая именно Дани Алвесу.

Таким образом, данные подтверждают версию девушки о сексе с защитником сборной Бразилии, который ранее отрицал данный факт.

Напомним, бразилец был взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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