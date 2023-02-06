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Футбол

"Я не оставлю его": Жена Дани Алвеса шокировала заявлением

Хоана Санс впервые навестила бразильца в тюрьме.
Сегодня, 09:51
Хоана Санс / instagram.com/joanasanz/
Хоана Санс / instagram.com/joanasanz/

Хоана Санс, супруга бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса, впервые сделала публичное заявление по поводу задержания игрока. Бразильца обвиняют в изнасиловании, которое произошло перед Новым годом.

Как сообщает Marca, испанская модель навестила Дани Алвеса в тюрьме.

Изначально именитый футболист отказывал супруге в визите, но вчера, 5 февраля, она навестила его. Вместе с Санс Дани Алвеса навестил Бруно Бразил, который был с игроком в роковую ночь.

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Примечательно, что модель сделала заявление, в котором сообщила, что не бросит футболиста.

"Я не брошу его в худший момент его жизни", - заявила Санс.

Отметим, что до этого была информация о том, что Санс подала на развод. После этого девушка удалила совместные фото с игроком. Сейчас бразильцу грозит срок от четырех до 12 лет.

Ранее сообщалось, что Алвес умолял жену вернуться после того, как она подала на развод из-за обвинения в изнасиловании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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