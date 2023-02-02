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Футбол

Заключенный из тюрьмы Дани Алвеса рассказал о жизни игрока за решеткой

Бразилец не запомнился плохими поступками.
Сегодня, 15:45
Дани Алвес / Daily Mail
Дани Алвес / Daily Mail

Один из законченных, который находится в тюрьме, где сидит Дани Алвес, рассказал о жизни футболиста.

"Он сидит в 13-м блоке, вместе с Коутиньо, моим другом. На днях начальник тюрьмы и его заместитель вывели его, показали спортивную площадку. Это было в обед, в 13:30.

Он ведет себя нормально. Ему не создали особых условий, и особого отношения к нему нет.

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По нему видно, что ему скучно, очень скучно. Жизнь тут очень скучная. Но он уже играет в футбол, провел матчи с парнями. Тут люди, сидящие за то же преступление.

Он хороший парень, очень спокойный. У него просят автографы. Я удивлен", – заявил законченный в интервью Marca.

Напомним, Алвеса взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес

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