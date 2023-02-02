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Беда не приходит одна: Руководство Пумас потребовало от Алвеса денежную компенсацию за инцидент с изнасилованием

Бразилец должен будет клубу 5 млн долларов.
Сегодня, 12:12
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Пумас потребуют от защитника Дани Алвеса солидную компенсации за невыполнение контрактных обязательств. Об этом сообщает UOL.

Мексиканский клуб требует от футболиста компенсации в размере 5 млн долларов за нарушение условий контракта.

20 января, в день заключения под стражу, руководство Пумас направило Алвесу электронное письмо, в котором сообщило о расторжении контракта и уведомило его о желании получить компенсацию.

В договоре был пункт предусматривающий наказание за проблемы с допингом, за участие в скандале, который станет достоянием общественности или уголовной ответственности.

Напомним, бразилец был взят под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что защита Дани Алвеса предоставила суду видео, которое может изменить ход дела об изнасиловании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Алвес Пумас

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