Защита Дани Алвеса предоставила суду видео, которое может изменить ход дела об изнасиловании

Испанский суд получил в свое распоряжение видео от представителей защиты бывшего игрока сборной Бразилии Дани Алвеса, которое, как они считают, может изменить ход дела об обвинении футболиста в изнасиловании.

Как сообщает RMC Sport, адвокаты бразильца, который сейчас пребывает за решеткой, предоставили запись, на которой бразилец запечатлен с предполагаемой жертвой насилия, и уверены, что это видео поможет доказать невиновность игрока.

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Адвокаты утверждают, что кадры "кардинально противоречат" словам девушки, обвинившей Алвеса в изнасиловании в ночном клубе Барселоны, и на них видно, что никакой атмосферы "террора, страха и доминирования" между футболистом и предполагаемой жертвой не было.

Защита бразильца отмечает, что видео поддает "обоснованному сомнению" версию заявительницы, которую она озвучила в суде, и подтверждает заявление футболиста, что у него была связь с девушкой по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что жена Дани Алвеса подала на развод после скандала с изнасилованием.